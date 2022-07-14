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Президент Руха: Играя в Украине, клубы продемонстрируют единство с украинским народом

Премьер-лига
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Григорий Козловский - о новом сезоне УПЛ

Президент Руха: Играя в Украине, клубы продемонстрируют единство с украинским народом

Фото: ФК Рух

Новина українською

Почетный президент "Руха" Григорий Козловский поделился своим мнением о старте нового сезона УПЛ.

"С большой радостью прочел информацию от министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта о том, что старт нового чемпионата запланирован на 23 августа.

Во-первых, мы уже получили конкретику. Во-вторых, эта дата очень символична, ведь украинский футбол вернется на стадионы в день рождения украинского флага и накануне Дня Независимости.Таким образом, наше футбольное сообщество и вся страна демонстрирует всем нашу устойчивость и непоколебимость.

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Несмотря на все попытки россии уничтожить нас, Украина была, есть и будет. И все это благодаря героизму наших воинов, их подвигам. Низкий поклон каждому, потому что благодаря им мы продолжаем строить планы на будущее, в том числе восстанавливать спортивную жизнь в Украине.

Да, это будет нелегкий сезон, но в то же время и особенный. Наши футболисты будут играть в Украине, и это единственное правильное решение. Таким образом, клубы продемонстрируют единство с украинским народом.

К сожалению, на стадионах не будет болельщиков, тем не менее, нужно сделать все возможное, чтобы украинцы имели возможность смотреть матчи по телевидению или интернету. Впереди у нас много приятных хлопот. С нетерпением жду старт чемпионата Украинской Премьер-лиги", - сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ФК Рух

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