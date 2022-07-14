Леоненко: Йовичевич в Шахтере? Тренера никогда не меняют от хорошей жизни

Бывший эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко дал свой комментарий касательно смены тренера в донецком "Шахтере". Сегодня клуб возглавил Игор Йовичевич.

"Что касается Йовичевича, то тренера никогда не меняют от хорошей жизни. Получится или нет у хорвата, посмотрим. Дело не столько в нем, сколько в новом чемпионате – кто как будет выглядеть, кто кого насобирает, кто кого оставит.

Болельщики "Днепра-1"? Болельщики всегда обижаются. Посмотри на Луческу. Он уже столько денег заработал для Динамо, а фанаты его продолжают ненавидеть. Ладно, если бы он был украинец. На Ващука почему-то никто не наезжает? Человек в Спартак уходил – хуже предателя. Никто – ничего, а Луческу все гоняют.

Еще важно понимать, что болельщики результат не делают. Спрашивают с главного тренера и с президента. Болельщики должны возмущаться и материться, особенно, когда команда проигрывает, не говоря уже о том, когда она плохо играет. В мое время люди переставали ходить на матчи, воспитывали игроков таким образом.

Любому тренеру надо давать время, даже если он классный. В Днепре-1 у Йовичевича все получилось. Как будет в Шахтере, никто не знает", - заявил Леоненко.