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Третье поражение в девяти матчах. Видео голов и обзор матча Антверпен - Динамо 1:2

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможно, в официальных играх будет получаться лучше

Третье поражение в девяти матчах. Видео голов и обзор матча Антверпен - Динамо 1:2

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Подготовка "Динамо" к новому сезону продолжает идти тяжело. Вчера команда Мирчи Луческу потерпела уже третье поражение во время летних сборов. Обидчиком киевлян стал "Антверпен", которому через неделю также играть в еврокубках, но - в Лиге конференций.

Напомним, что уже на следующей неделе "Динамо" ожидает первый поединок квалификации ЛЧ с "Фенербахче".

"Антверпен" – "Динамо" 2:1
Голы: Янсен 7, Бенсон 70 – Цыганков 40

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В статье: Динамо (Киев) Ройял Антверпен
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