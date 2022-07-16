Третье поражение в девяти матчах. Видео голов и обзор матча Антверпен - Динамо 1:2

Подготовка "Динамо" к новому сезону продолжает идти тяжело. Вчера команда Мирчи Луческу потерпела уже третье поражение во время летних сборов . Обидчиком киевлян стал "Антверпен", которому через неделю также играть в еврокубках, но - в Лиге конференций.

Напомним, что уже на следующей неделе "Динамо" ожидает первый поединок квалификации ЛЧ с "Фенербахче".

"Антверпен" – "Динамо" 2:1

Голы: Янсен 7, Бенсон 70 – Цыганков 40