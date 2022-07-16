Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третье поражение в девяти матчах. Видео голов и обзор матча Антверпен - Динамо 1:2
Возможно, в официальных играх будет получаться лучше
Фото: ФК Динамо Киев
Подготовка "Динамо" к новому сезону продолжает идти тяжело. Вчера команда Мирчи Луческу
Напомним, что уже на следующей неделе "Динамо" ожидает первый поединок квалификации ЛЧ с "Фенербахче".
"Антверпен" – "Динамо" 2:1
Голы: Янсен 7, Бенсон 70 – Цыганков 40
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Арсенал и Манчестер Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 35 миллионов евро
- Лучший бомбардир в истории УПЛ стал главным тренером узбекского Пахтакора
- Экс-тренер Динамо: Йовичевич клялся в любви Карпатам, затем Днепру-1, а сейчас переходит в Шахтер
- Не выдержали темп. Динамо разгромно проиграло Лиону во втором матче дня
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти