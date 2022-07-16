Вишняк: Тотовицкий заслуживает играть в Лиге чемпионов. К сожалению, не с Колосом

Наставник "Колоса" Ярослав Вишняк дал комментарий после перехода нападающего Андрея Тотовицкого в "Шахтер":

"Тотовицкий – это, конечно, потеря для нас. Высокого уровня игрок и порядочный человек, который без каких-либо проблем влился в наш коллектив. Опять же он отличался человеческими качествами. К тому же отличный футболист, по-моему.

По состоянию на сегодняшний день заменить его кем-то одним будет невозможно. Но мы желаем Андрею успехов. Он заслуживает игры в Лиге чемпионов. К сожалению, не с "Колосом". Так сложилось.

Желаем, чтобы он себя реализовал и чтобы его мечты сбылись. А мы постараемся заменить его путем командной игры. Считаю, что мы выйдем из этой ситуации с высоко поднятой головой", – сказал Вишняк.