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Вишняк: Тотовицкий заслуживает играть в Лиге чемпионов. К сожалению, не с Колосом

Премьер-лига
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Тренер высоко оценил своего бывшего подопечного

Вишняк: Тотовицкий заслуживает играть в Лиге чемпионов. К сожалению, не с Колосом

koloskovalivka.com

Новина українською

Наставник "Колоса" Ярослав Вишняк дал комментарий после перехода нападающего Андрея Тотовицкого в "Шахтер":

"Тотовицкий – это, конечно, потеря для нас. Высокого уровня игрок и порядочный человек, который без каких-либо проблем влился в наш коллектив. Опять же он отличался человеческими качествами. К тому же отличный футболист, по-моему.

По состоянию на сегодняшний день заменить его кем-то одним будет невозможно. Но мы желаем Андрею успехов. Он заслуживает игры в Лиге чемпионов. К сожалению, не с "Колосом". Так сложилось.

Желаем, чтобы он себя реализовал и чтобы его мечты сбылись. А мы постараемся заменить его путем командной игры. Считаю, что мы выйдем из этой ситуации с высоко поднятой головой", – сказал Вишняк.

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В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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