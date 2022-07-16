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Стало известно расписание матчей Шахтера на первом сборе в Нидерландах
Клуб проведет три спарринга
Фото: ФК Шахтер Донецк
В четверг 14 июля донецкий "Шахтер" начал подготовку к сезону УПЛ 2022/23. Кроме тренировок в Роттердаме, клуб проведет серию спаррингов с представителями Эредивизи.
Расписание матчей:
22 июля. "Фортуна" Ситтард – "Шахтер"
26 июля. "Аякс" – "Шахтер"
30 июля. "Утрехт" - "Шахтер"
Следует отметить, что матчи с "Аяксом" и "Утрехтом" состоятся на стадионах соперников в рамках благотворительной акции "Shakhtar Global Tour for Peace".
Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. Как известно, в 5 благотворительных поединках, сыгранных весной, было собрано 13,2 миллиона гривен.
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