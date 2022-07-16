Стало известно расписание матчей Шахтера на первом сборе в Нидерландах

В четверг 14 июля донецкий "Шахтер" начал подготовку к сезону УПЛ 2022/23. Кроме тренировок в Роттердаме, клуб проведет серию спаррингов с представителями Эредивизи.

Расписание матчей:

22 июля. "Фортуна" Ситтард – "Шахтер"

26 июля. "Аякс" – "Шахтер"

30 июля. "Утрехт" - "Шахтер"

Следует отметить, что матчи с "Аяксом" и "Утрехтом" состоятся на стадионах соперников в рамках благотворительной акции "Shakhtar Global Tour for Peace".

Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. Как известно, в 5 благотворительных поединках, сыгранных весной, было собрано 13,2 миллиона гривен.