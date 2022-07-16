На просмотре в Черноморце находится экс-игрок сборной Украины, зимой перешедший в Минай

Сегодня, 16-го июля, одесский "Черноморец" сыграл товарищеский матч против молдавской "Дачии Баюкань". Украинская команда победила 2:0, а в ее составе сыграл нападающий Юрий Коломоец.

Коломоец больше всего известен по выступлениям за "Ворсклу". Еще раньше он играл в "Полесье", "Александрии", "Нефтянике", "Кривбассе", "Горняке" и "Волыни", также имел несколько заграничных командировок в таджикистанский "Истиклоль", эстонскую "Левадию", венгерский МТК.

Зимой Коломоец перешел в закарпатский "Минай", тренировался с командой, но из-за полномасштабной войны так и не сыграл ни одного поединка.

В 2017-м году Юрий Коломоец сыграл один товарищеский матч за сборную Украины (против Словакии).