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На просмотре в Черноморце находится экс-игрок сборной Украины, зимой перешедший в Минай
Пока что его будущее неопределенно
Сегодня, 16-го июля, одесский "Черноморец" сыграл товарищеский матч против молдавской "Дачии Баюкань". Украинская команда победила 2:0, а в ее составе сыграл нападающий Юрий Коломоец.
Коломоец больше всего известен по выступлениям за "Ворсклу". Еще раньше он играл в "Полесье", "Александрии", "Нефтянике", "Кривбассе", "Горняке" и "Волыни", также имел несколько заграничных командировок в таджикистанский "Истиклоль", эстонскую "Левадию", венгерский МТК.
Зимой Коломоец перешел в закарпатский "Минай", тренировался с командой, но из-за полномасштабной войны так и не сыграл ни одного поединка.
В 2017-м году Юрий Коломоец сыграл один товарищеский матч за сборную Украины (против Словакии).
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