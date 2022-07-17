Вернидуб: Кривбасс не будет транслировать товарищеские матчи на тренировочных сборах

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал возвращение в клуб хорватского легионера Ловрича, а также рассказал, будут ли транслироваться контрольные матчи криворожцев на сборах:

“ – Во-первых, хочу сказать большое спасибо нашему руководству: президенту, генеральному директору за возможность работать и готовиться к сезону в хороших условиях. Сборы проходят на великолепных футбольных полях, это самое главное для игроков. Во-вторых, новые футболисты понемногу начинают притираться друг к другу.

Сыграли один спарринг с "Александрией", впереди поединок против "Ингульца". Поэтому все идет по плану, ребята хорошо настроены на работу, старательно работают, нет к ним по этому поводу никаких вопросов. Дай Бог, чтобы они так работали всегда.

– Как прокомментируете возвращение в “Кривбасс” хорватского защитника Ловрича?

– Думаю, это знаковый шаг для всей Украины. Несмотря на то, что Драган - гражданин другой страны, он не побоялся, вернулся в Кривой Рог, в “Кривбасс”, клуб, в котором он работал и играл. И это говорит о том, что есть иностранцы, хорошо относящиеся к Украине в это нелегкое время. Он вернулся и работает.

Это ответ для других наших украинских игроков, которые побоялись ехать назад. То есть это говорит о том, что со временем иностранцы также могут появляться в украинских клубах УПЛ. Это очень хороший знак, и я доволен, что он вернулся и работает с нами.

– Болельщики очень часто спрашивают, будут ли транслироваться контрольные матчи “Кривбасса” на сборах.

– Скажу так, мы посовещались и так решили. В настоящее время нам не хочется делать прямые трансляции. Извиняемся перед болельщиками, пусть они на нас не обижаются, мы – открытый клуб. Но все лучшие моменты, которые есть в наших матчах, вы сможете увидеть на наших официальных страницах благодаря медиа-отделу ФК "Кривбасс".

Это еще раз говорит о том, что мы работаем с болельщиками. Знаем и чувствуем, что они нас переживают, это очень приятно. Но на сегодняшний день мы так решили”, – сказал Вернидуб.