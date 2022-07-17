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Буряк: Многие пишут, что сейчас крах украинского футбола, однако я бы не торопился с выводами
Считает, что УПЛ должна жить
Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк прокомментировал старт следующего сезона УПЛ:
“ – По Вашему мнению, удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат?
— Это не зависит от нас. Долететь может куда угодно. Сейчас все непредсказуемо. Очень хочется надеяться, что ситуация в Украине нормализуется. Впрочем, есть циркуляр УЕФА, какие-то пункты… Здесь нужно нашей ассоциации и, в частности, президенту просчитать все риски и принять правильное решение. Но, по моему мнению, нужно играть, чтобы показать миру, что Украина живет и что у нас есть футбол, есть жизнь, поскольку эта ситуация давит на людей.
— Может ли предстоящий сезон стать непредсказуемым за время независимости?
— Если чемпионат будет проходить, это будет успехом. Да, многие команды потеряли свой колорит. В первую очередь, это касается "Шахтера", в определенной степени "Динамо". Однако задачи у них, вероятно, будут неизменными. В Украине остались легионеры, которые могут и умеют играть качественно. Это будет чисто украинский чемпионат.
— Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?
— У нас нет выбора. Отечественным командам, которые предстоит сыграть в еврокубках, будет очень сложно конкурировать. Вокруг сильных иностранцев росла и наша молодежь. А сейчас конкуренция будет не та. У нас был сильный чемпионат, но многое зависит от финансирования, которого на данный момент, по сути, нет, если сравнивать с другими годами. Многие пишут, что это крах украинского футбола, однако я бы не спешил с выводами. Просто сейчас есть более важные дела”, - сказал Буряк.
Напомним, что старт чемпионата Украины намечен на 23 августа.
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