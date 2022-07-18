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Шаран: Некоторыми компонентами я не доволен, но понимаю, что накопилась усталость
"Минай" провел два контрольных матча подряд
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран пообщался с клубной пресс-службой после победы своих подопечных над сборной студентов (2:0).
– Как вам сегодняшний спарринг после вчерашней тяжелой игры?
– Мне понравилась команда-соперник. Ребята действительно выглядели свежими и играли в хороший футбол. Ожидал, что будет подобная игра от нашей команды. Некоторыми компонентами я не доволен, но я понимаю, что накопилась усталость, потому что два матча подряд – это очень тяжело.
– Сегодня мало было работы у Александра Бандуры. Для тренерского штаба это хорошо или плохо?
– Хотелось, чтобы всегда у наших вратарей было мало работы. Но все равно был хороший момент у соперника, могли забивать, но Бандура выручил. Мы понимали, что соперник ниже класса, поэтому акцентировали на атаке. И в этом компоненте многое не получалось.
– Почти месяц до старта чемпионата. Команда подойдет в хорошей физической форме, или пауза из-за военной агрессии рф даст о себе знать?
– Конечно, это очень большая пауза и она дает о себе знать. Главное, чтобы травм не было. А физические кондиции всегда можно подтянуть. Мы в это верим и надеемся, что все будет хорошо. Сейчас у нас два дня отдыха и дальше продолжим работать, – сказал Шаран.
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