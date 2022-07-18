Днепр-1 мог оставить Йовичевича в команде без согласия тренера

"Днепр-1" имел возможность продлить контракт с Игорем Йовичевичем еще на год даже без согласия специалиста. Об этом заявил журналист Сергей Болотников.

Напомним, генеральный директор "горняков" Сергей Палкин уверял, что при переходе хорватского тренера не были использованы новые правила ФИФА. По его словам, у Йовичевича закончился контракт с днепровским клубом.

"Это очень странная ситуация, потому что неофициальная позиция "Днепра-1", из моих источников и многих других, заключается в том, что у клуба была возможность пролонгации контракта Йовичевича на год без согласия тренера. В одностороннем порядке. "Днепр-1" вроде бы этой опцией воспользовался, даже повысил зарплату. Возможно, "Шахтер" нашел какие-то лазейки в контракте. Думаю, "Днепр-1" теперь ничего не докажет", – отметил журналист.