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Клищук: Сравнение с Роналду? У него есть время, чтобы меня догнать

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о физической форме футболистов

Клищук: Сравнение с Роналду? У него есть время, чтобы меня догнать

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Вратарь криворожского "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о тренировке команды в тренажерном зале.

– Андрей, судя по твоей странице в Инстаграмм, фитнес – твоя стихия. Как работать под руководством профессиональных тренеров?

– Все хорошо. Индивидуально я тоже всегда работаю только с профессионалами. Сегодняшние упражнения – мои любимые.

– Признайся, кто недорабатывает в "Кривбассе", кто филонит?

– Никто (улыбается). У нас команда настоящих профессионалов, все работают на все сто процентов. Аналогично и на тренировках: выполняем абсолютно все, что требует от нас тренер.

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– Ты очень круто строишь свое тело. В Инстаграмм тебя как-то сравнивали с Роналду. Он уступает тебе в этом аспекте?

– Скажу так: ему еще есть над чем работать. У него есть время, чтобы меня догнать (улыбается).

– Насколько важна вот такая подготовка по сравнению с привычными упражнениями на поле?

– Это очень важно – держать себя в форме. Важно тренироваться правильно под руководством профессионального тренера, который расскажет и подскажет все нюансы физической подготовки.

Надо приходить в зал и заниматься, ведь фитнесс помогает снизить вероятность травм. Футболисты становятся физически сильнее. И это нам очень помогает на футбольном поле.

– Правду ли говорят, что фитнес – одна из составляющих на сезон?

– Конечно. Даже можно сказать, что это база. Ведь после матчей тренеры обращают внимание на фитнес-показатели игроков. Сила, скорость – все это нарабатывается здесь, в тренажерном зале. Главное, тренироваться со специалистами, – сказал Клищук.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
20.07.2022 в 12:59
Лучше бы тренировался больше, а то как вратарь просто нулячий. Сколько в Днепре набокопорил, то ужас ..
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
20.07.2022 в 13:13
Я от теж не розумію чому він вважає, що для воротаря фітнес настільки важливий. Воно звичайно не завадить. Але це явно не головне
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