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Тотовицкий: Ни секунды не сомневался - сразу дал добро на переход в Шахтер
Будет играть в Лиге Чемпионов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Новичок "Шахтера" Андрей Тотовицкий дал свое первое интервью после возвращения.
"Чувствую позитивные эмоции. Вернулся в родную команду, спасибо за такое доверия. Мне поступило предложение от "Шахтера" и я сразу согласился. У меня был разговор с Дарио Срной через моего агента.
Ни секунды не сомневался - сразу дал добро на переход. Коллектив принял меня хорошо, я тут со всей командой знаком. Моя сильные качества? Пусть это тренер решает, я не буду рассказывать.
Цель одна - помогать клубу прогрессировать. Клубу и самому себе. Мотивация - играть в "Шахтере", и больше ничего не нужно говорить. Нужно выходить и показывать игру на поле. Игровой номер? Это пока секрет", - заявил Тотовицкий.
Отметим, что сыграть свой первый матч после возвращения Тотовицкий сможет уже завтра - "Шахтер" встретится с нидерландским клубом "Фортуна Ситтард".
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