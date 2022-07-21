  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тотовицкий: Ни секунды не сомневался - сразу дал добро на переход в Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тотовицкий: Ни секунды не сомневался - сразу дал добро на переход в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет играть в Лиге Чемпионов

Тотовицкий: Ни секунды не сомневался - сразу дал добро на переход в Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Шахтера" Андрей Тотовицкий дал свое первое интервью после возвращения.

Читайте такжеБурбас: В Колосе считают, что Тотовицкий некрасиво ушел - Шахтер поманил и он сразу начал ныть

"Чувствую позитивные эмоции. Вернулся в родную команду, спасибо за такое доверия. Мне поступило предложение от "Шахтера" и я сразу согласился. У меня был разговор с Дарио Срной через моего агента.

Ни секунды не сомневался - сразу дал добро на переход. Коллектив принял меня хорошо, я тут со всей командой знаком. Моя сильные качества? Пусть это тренер решает, я не буду рассказывать.

Цель одна - помогать клубу прогрессировать. Клубу и самому себе. Мотивация - играть в "Шахтере", и больше ничего не нужно говорить. Нужно выходить и показывать игру на поле. Игровой номер? Это пока секрет", - заявил Тотовицкий.

Отметим, что сыграть свой первый матч после возвращения Тотовицкий сможет уже завтра - "Шахтер" встретится с нидерландским клубом "Фортуна Ситтард".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде