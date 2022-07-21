Тотовицкий: Ни секунды не сомневался - сразу дал добро на переход в Шахтер

Новичок "Шахтера" Андрей Тотовицкий дал свое первое интервью после возвращения.

"Чувствую позитивные эмоции. Вернулся в родную команду, спасибо за такое доверия. Мне поступило предложение от "Шахтера" и я сразу согласился. У меня был разговор с Дарио Срной через моего агента.

Ни секунды не сомневался - сразу дал добро на переход. Коллектив принял меня хорошо, я тут со всей командой знаком. Моя сильные качества? Пусть это тренер решает, я не буду рассказывать.

Цель одна - помогать клубу прогрессировать. Клубу и самому себе. Мотивация - играть в "Шахтере", и больше ничего не нужно говорить. Нужно выходить и показывать игру на поле. Игровой номер? Это пока секрет", - заявил Тотовицкий.

Отметим, что сыграть свой первый матч после возвращения Тотовицкий сможет уже завтра - "Шахтер" встретится с нидерландским клубом "Фортуна Ситтард".