  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурбас: В Колосе считают, что Тотовицкий некрасиво ушел - Шахтер поманил и он сразу начал ныть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурбас: В Колосе считают, что Тотовицкий некрасиво ушел - Шахтер поманил и он сразу начал ныть

Премьер-лига
(1 голосов)

Куда в украинском футболе без скандалов

Бурбас: В Колосе считают, что Тотовицкий некрасиво ушел - Шахтер поманил и он сразу начал ныть

koloskovalivka.com

UA-Футбол
Новина українською

Журналист Игорь Бурбас рассказал о закулисье перехода Андрея Тотовицкого в "Шахтер".

"Немного попахивает скандалом, то как Тотовицкий ушел из "Колоса". Там считают, что он некрасиво поступил. Как только "Шахтер" его поманил, так он сразу начал ныть: "Отпустите, Лига Чемпионов, всегда мечтал". Ему говорят, что на него рассчитывали, полагались.

Его брали свободным агентом в январе и заплатили ему большие подъемные - сотку тысяч не гривен. Ему сделали рекордную в истории клуба зарплату. Он начал тренироваться, но на спарринги он не выходил. Вишняк (тренер "Колоса") понял, что такой немотивированный игрок ему не нужен. Позвонили в "Шахтер", сказали "забирайте", не знаю даже пожали ли руки", - заявил Бурбас.

Читайте такжеTransfermarkt назвал сумму, которую Шахтер отдал за Тотовицкого
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде