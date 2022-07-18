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Бурбас: В Колосе считают, что Тотовицкий некрасиво ушел - Шахтер поманил и он сразу начал ныть
Куда в украинском футболе без скандалов
koloskovalivka.com
Журналист Игорь Бурбас рассказал о закулисье перехода Андрея Тотовицкого в "Шахтер".
"Немного попахивает скандалом, то как Тотовицкий ушел из "Колоса". Там считают, что он некрасиво поступил. Как только "Шахтер" его поманил, так он сразу начал ныть: "Отпустите, Лига Чемпионов, всегда мечтал". Ему говорят, что на него рассчитывали, полагались.
Его брали свободным агентом в январе и заплатили ему большие подъемные - сотку тысяч не гривен. Ему сделали рекордную в истории клуба зарплату. Он начал тренироваться, но на спарринги он не выходил. Вишняк (тренер "Колоса") понял, что такой немотивированный игрок ему не нужен. Позвонили в "Шахтер", сказали "забирайте", не знаю даже пожали ли руки", - заявил Бурбас.
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