Бурбас: В Колосе считают, что Тотовицкий некрасиво ушел - Шахтер поманил и он сразу начал ныть

Журналист Игорь Бурбас рассказал о закулисье перехода Андрея Тотовицкого в "Шахтер".

"Немного попахивает скандалом, то как Тотовицкий ушел из "Колоса". Там считают, что он некрасиво поступил. Как только "Шахтер" его поманил, так он сразу начал ныть: "Отпустите, Лига Чемпионов, всегда мечтал". Ему говорят, что на него рассчитывали, полагались.

Его брали свободным агентом в январе и заплатили ему большие подъемные - сотку тысяч не гривен. Ему сделали рекордную в истории клуба зарплату. Он начал тренироваться, но на спарринги он не выходил. Вишняк (тренер "Колоса") понял, что такой немотивированный игрок ему не нужен. Позвонили в "Шахтер", сказали "забирайте", не знаю даже пожали ли руки", - заявил Бурбас.