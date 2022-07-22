Черноморец усилился воспитанником одесского футбола

"Черноморец" объявил о подписании еще одного летнего новичка команды. Защитник Владимир Салюк продолжит карьеру в одесском клубе, сообщает пресс-служба моряков.

Срок действия контракта не разглашается.

20-летний украинец является воспитанником клуба из Одессы. Первой командой в профессиональном футболе у Владимира Салюка был ФК "Балканы", где защитник уже в юном возрасте стал железным игроком основы.