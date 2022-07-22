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Черноморец усилился воспитанником одесского футбола

Премьер-лига
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Еще один новичок для одесситов

Черноморец усилился воспитанником одесского футбола

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании еще одного летнего новичка команды. Защитник Владимир Салюк продолжит карьеру в одесском клубе, сообщает пресс-служба моряков.

Срок действия контракта не разглашается.

20-летний украинец является воспитанником клуба из Одессы. Первой командой в профессиональном футболе у Владимира Салюка был ФК "Балканы", где защитник уже в юном возрасте стал железным игроком основы.

"Когда к составу "Черноморца" присоединяется воспитанник одесской школы – это всегда на фарт. А когда он еще и рыжий – двойная удача", - говорится в пресс-службе одеситов.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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