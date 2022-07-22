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Опять польский клуб. Заря назвала имя очередного соперника на сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок пройдет в ближайшую субботу

Опять польский клуб. Заря назвала имя очередного соперника на сборе

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Стал известен очередной спарринг-партнер луганской "Зари" в рамках подготовки к новому сезоне на сборе в Польше. Им станет польский коллектив "Висла" из города Плоцк.

Поединок состоится в субботу, 23 июля и начнется в 13:00 по киевскому времени.

Ранее команда Патрика ван Леувена провела несколько контрольных матчей с польскими клубами. Луганчане уступили варшавской "Легии" (1:2), а также одержали разгромную победу над "Легионовиией" (4:1) и польской "Короной" (4:1).

Напомним, что новый сезон "Заря" начнет 4 августа, когда сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Будущий соперник луганской команды определится в противостоянии "Влазния" (Албания) – "Университатя Крайова" (Румыния).

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В статье: Заря (Луганск) Висла (Плоцк)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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