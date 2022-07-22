Единственный летний трансфер. Динамо может усилиться экс-лидером Александрии

Этим летом "Динамо" может укрепить линию полузащиты.

По данным "Динамомании", "бело-синие" могут подписать контракт с Кириллом Ковальцом. У полузащитника есть предложения из-за границы, однако "Динамо" готово предложить лучший контракт, если тот сумеет впечатлить Луческу.

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Ковалец - свободный агент. После четырех успешных сезонов в "Александрии" сын известного игрока покинул команду. В составе "горожан" Ковалец совершил 28 результативных действий (14 + 14) в 87-ти играх.