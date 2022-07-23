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Кривенцов: Пришло много игроков, новые сочетания – на все это нужно время
Харьковский клуб находится на этапе слаживания
Фото: ФК Металлист 1925
Наставник "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал победу над "Колосом" (2:1) в товарищеском матче.
"Для первой игры, вроде бы, неплохо. Но каждую игру сейчас моделируем разные ситуации. Хочется, чтобы с каждой игрой наши действия в этих ситуациях становились все лучше.
Если брать по этой игре, мы дали сыграть 60 минут одному составу и 30 минут другому. В следующем матче будет наоборот. Рисунок игры, в общем-то, был неплохой, особенно в первые 60 минут.
Да, были ошибки, но учитывая, что ребята под нагрузками, пришло много игроков, новые сочетания – на все это нужно время.
Я удовлетворен отношением игроков и надеюсь, что дальше с каждой игрой мы будем добавлять именно в понимании игры", - сказал Кривенцов.
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