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Степаненко: Сейчас я на поле не только игрок, но и помощник тренера
Опытный полузащитник "горняков" помогает младшим партнерам по команде
Фото: ФК Шахтер Донецк
Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал ничью с "Фортуной Ситтард" (3:3) в контрольном поединке:
– Было много ошибок. Первые 10 минут были ужасающими. Но мы должны понимать, что строится новая команда, многие молодые игроки, новый тренер и новые требования. Нужно работать. Мы не можем сказать, что после недели делать находимся в оптимальной форме. Но мы выровняли игру. 3:3 – закономерный результат.
– Своими действиями на поле ты доволен?
– Я очень редко доволен собой. Главное, чтобы команда побеждала. А я достаточно критично всегда к себе отношусь. Мне, как некому, нужно еще больше работать.
Сейчас я на поле не только игрок, но и помощник тренера. Я понимаю все, что требует тренер, и должен подсказывать молодым игрокам, чтобы они быстрее адаптировались.
Ребята из академии "Шахтера" раньше всегда говорили, что трудно попасть в первую команду, потому что многие классные игроки из Бразилии и Европы. Теперь им дали большой шанс. Я и тренерский штаб будем ставить им высокие требования. Они должны понимать, что это "Шахтер" - команда, которая должна выигрывать, несмотря на внешнюю ситуацию и в команде. Моя задача – подталкивать их, – сказал Степаненко.
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