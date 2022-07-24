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Металлист 1925 победил в товарищеском матче Штурм, Металлист сыграл вничью с Денизлиспором

Премьер-лига
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Предсезонная подготовка харьковских команд

Металлист 1925 победил в товарищеском матче Штурм, Металлист сыграл вничью с Денизлиспором

Фото: Металіст 1925 Харків

UA-Футбол
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Оба харьковских «Металлиста» сегодня провели товарищеские матчи в рамках подготовки к предстоящему сезону УПЛ. Команда Александра Ярославского сыграла вничью с турецким «Денизлиспором» со счетом 0:0.

«Металлист 1925» же победил в своем матче, обыграв иванковский «Штурм» со счетом 1:0 благодаря неизвестному игроку, находящемуся на просмотре в команде.

«Металлист» Харьков – «Денизлиспор» Денизли 0:0

Состав «Металлиста»:

Рыбка – Ралюченко, Мизюк, Чидомере, Вернаттус (Тепляков) – Танковский, Памбу (Приходько), Демченко (Цвиренко, Синчук), Подлепенец, Дегтярь (Влага) – Кайдалов

«Металлист 1925» Харьков – «Штурм» Иванков 1:0

Гол: Игрок на просмотре, 5

Состав «Металлиста 1925»:

Коваленко М. (Потемков И. 60), Жичиков(Шершень 60), Затемков Ю. (Безуглый 60), Ткачук (к) (Курило 60), Игрок на просмотре (Коваленко И. 38 (Игрок на просмотре 60), Игрок на просмотре (Мартынюк 60), Эмере (Коваль 46, Кравченко 60), Игрок на просмотре (Русин 60), Игрок на просмотре (Габелок 60), Игрок на просмотре (Дмитренко 46, Ременюк 60), Игрок на просмотре (Зубков 46) на просмотре 60)

Состав «Штурма»:

Румянцев (Погорелый 46), Нестеренко (Помазан 69), Васильев, Счастливцев, Помазан (Волков 67), Петренко (Осадчий 69), Шевчук (Бовтрук 67), Старгородский (Рублев 69), Куприй, Березка (Корешков 54)

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Денизлиспор Металлист (Харьков)
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