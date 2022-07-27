В Черноморце рассказали, где будут играть матчи чемпионата Украины

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра в интервью Fanday рассказал, где одесский клуб будет играть в новом сезоне.

– В новом чемпионате "Черноморцу" вряд ли удастся сыграть на родном стадионе.

– К сожалению, мы понимаем, что этого не будет.

– Где же все-таки "моряки" будут проводить домашние игры УПЛ?

– В качестве резервного мы заявили стадион "Колос" в Ковалевке. Мы должны играть там, где это допустимо в сегодняшних реалиях, - сказал Мисюра.