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В Черноморце рассказали, где будут играть матчи чемпионата Украины
Моряки понимают, что не смогут играть на родном стадионе
Фото: ФК Черноморец
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра в интервью Fanday рассказал, где одесский клуб будет играть в новом сезоне.
– В новом чемпионате "Черноморцу" вряд ли удастся сыграть на родном стадионе.
– К сожалению, мы понимаем, что этого не будет.
– Где же все-таки "моряки" будут проводить домашние игры УПЛ?
– В качестве резервного мы заявили стадион "Колос" в Ковалевке. Мы должны играть там, где это допустимо в сегодняшних реалиях, - сказал Мисюра.
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Источник:Fanday
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