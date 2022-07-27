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В Черноморце рассказали, где будут играть матчи чемпионата Украины

Премьер-лига
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Моряки понимают, что не смогут играть на родном стадионе

В Черноморце рассказали, где будут играть матчи чемпионата Украины

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра в интервью Fanday рассказал, где одесский клуб будет играть в новом сезоне.

В новом чемпионате "Черноморцу" вряд ли удастся сыграть на родном стадионе.

– К сожалению, мы понимаем, что этого не будет.

Где же все-таки "моряки" будут проводить домашние игры УПЛ?

– В качестве резервного мы заявили стадион "Колос" в Ковалевке. Мы должны играть там, где это допустимо в сегодняшних реалиях, - сказал Мисюра.

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В статье: Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
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Источник:
Fanday

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