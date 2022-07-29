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Источник: Очередной легионер прекратил сотрудничество с Шахтером
Бразилец может продолжить карьеру на родине
Защитник "Шахтера" Исмаили разорвал контракт с донецким клубом. Об этом сообщает Bolavip Brasil со ссылкой на информацию журналиста Джеремиаса Вернека.
Как утверждает источник, 32-летний фулбек ведет переговоры с бразильским "Интернасьоналем". О намерениях футболиста прекратить сотрудничество с "Шахтером" впервые сообщалось в мае, однако никакого официального подтверждения не было.
Исмаили перешел в "Шахтер" из португальской "Браги" в феврале 2013 года. В сезоне-2021/22 защитник сыграл 21 матч за "горняков" во всех турнирх и отметился пятью результативными передачами. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2023 года.
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