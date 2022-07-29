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Игрок Металлиста: Не могу дождаться, когда мы вернемся в Украину
Настроение в харьковской команде боевое
Фото: ФК Металлист
Полузащитник "Металлиста" Егор Демченко рассказал о настроении в команде и о готовности к возвращению в Украину, которое намечено на 2 августа.
— На самом деле уже не могу дождаться, когда мы вернемся в Украину. Я очень скучаю по родным краям.
— Опиши, пожалуйста, общий настрой команде перед возвращением и стартом в УПЛ. Каково психологическое состояние коллектива?
— Настроение у команды боевое, все очень ждут старта чемпионата. Хотя психологическое состояние, конечно, не самое лучшее, из-за того, что происходит в нашей стране.
— Как оцениваешь условия, в которых команда жила и работала в Турции эти пять месяцев? Все ли было на уровне?
— Для нас создали все необходимые условия: качественное тренировочное поле, хорошие спарринги. Единственный минус — турецкая жара. Тренироваться в таких погодных условиях очень сложно.
— Удалось ли команде и тебе в частности заложить нужный фундамент физподготовки на грядущий чемпионат?
— Как показывают игры, физически команда готова. При этом у нас еще достаточно времени, чтобы наиграть связки и подойти к сезону в наилучшей форме.
— Сейчас "Металлист" не может рассчитывать на своих легионеров. В связи с этим тренерский штаб дает указания на упрощение игры или же "Металлист" продолжает оставаться верным себе — делать ставку на контроль мяча, комбинационную игру низом?
— На мой взгляд, игра команды не изменилась. Мы играем в свой футбол, стараемся контролировать мяч и играть первым номером.
— Какие слова ты хотел бы передать харьковчанам и всем находящимся сейчас в стране украинцам?
— Хочу пожелать украинцам терпения в столь тяжелое время, помогать друг другу и обязательно верить в наших бойцов. Мы обязательно победим, - сказал Демченко.
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