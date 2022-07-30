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Вербич: Мой сын Май – наполовину украинец, и он болельщик киевского Динамо, каким был, есть и будет его отец

Премьер-лига
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Динамовец навсегда

Вербич: Мой сын Май – наполовину украинец, и он болельщик киевского Динамо, каким был, есть и будет его отец

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Новичок "Панатинаикоса" Беньямин Вербич прокомментировал свой уход из киевского "Динамо":

“Уважаемые болельщики “Динамо”, я горжусь каждым прожитым здесь днем. Я люблю "Динамо", я люблю Киев и Украину.

4 года назад я приехал в Украину работать. В хороший европейский клуб с большими традициями и максимальными задачами. В команду с добродушным коллективом и заботливым президентом. С первых дней я чувствовал себя как дома.

Вместе мы переживаем ужасные времена. Ужасная, несправедливая война, где гибнут невинные люди. Дети, которые ходили на футбол, поддерживали любимые команды и просто радовались жизни.

Я оставляю любимый клуб, любимую команду, по которой я буду очень скучать.

Мой сын Май – наполовину украинец, и он болельщик киевского “Динамо”, которым был, есть и будет его отец.

“Динамо” Киев, Украина, спасибо вам! Я горд войти в историю большого клуба. Вербич – динамовец навсегда”, - написал Вербич в Instagram.

Напомним, что Беньямин перешел в "Динамо" в январе 2018-го из датского "Копенгагена" за четыре миллиона евро. На его счету 37 голов и 12 ассистов в 121 матче за киевский клуб. Также словенец вместе с “бело-синими” завоевал пять трофеев.

За период своего пребывания в Киеве Вербич сошелся с украинской моделью Альвиной Царенко. Официально об их браке не сообщалось, а 15 августа 2021 года у них родился сын Май.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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