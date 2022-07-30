Вербич: Мой сын Май – наполовину украинец, и он болельщик киевского Динамо, каким был, есть и будет его отец

Новичок "Панатинаикоса" Беньямин Вербич прокомментировал свой уход из киевского "Динамо":

“Уважаемые болельщики “Динамо”, я горжусь каждым прожитым здесь днем. Я люблю "Динамо", я люблю Киев и Украину.

4 года назад я приехал в Украину работать. В хороший европейский клуб с большими традициями и максимальными задачами. В команду с добродушным коллективом и заботливым президентом. С первых дней я чувствовал себя как дома.

Вместе мы переживаем ужасные времена. Ужасная, несправедливая война, где гибнут невинные люди. Дети, которые ходили на футбол, поддерживали любимые команды и просто радовались жизни.

Я оставляю любимый клуб, любимую команду, по которой я буду очень скучать.

Мой сын Май – наполовину украинец, и он болельщик киевского “Динамо”, которым был, есть и будет его отец.

“Динамо” Киев, Украина, спасибо вам! Я горд войти в историю большого клуба. Вербич – динамовец навсегда”, - написал Вербич в Instagram.