Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вербич: Мой сын Май – наполовину украинец, и он болельщик киевского Динамо, каким был, есть и будет его отец
Динамовец навсегда
Фото: ФК Динамо Киев
Новичок "Панатинаикоса" Беньямин Вербич прокомментировал свой уход из киевского "Динамо":
“Уважаемые болельщики “Динамо”, я горжусь каждым прожитым здесь днем. Я люблю "Динамо", я люблю Киев и Украину.
4 года назад я приехал в Украину работать. В хороший европейский клуб с большими традициями и максимальными задачами. В команду с добродушным коллективом и заботливым президентом. С первых дней я чувствовал себя как дома.
Вместе мы переживаем ужасные времена. Ужасная, несправедливая война, где гибнут невинные люди. Дети, которые ходили на футбол, поддерживали любимые команды и просто радовались жизни.
Я оставляю любимый клуб, любимую команду, по которой я буду очень скучать.
Мой сын Май – наполовину украинец, и он болельщик киевского “Динамо”, которым был, есть и будет его отец.
“Динамо” Киев, Украина, спасибо вам! Я горд войти в историю большого клуба. Вербич – динамовец навсегда”, - написал Вербич в Instagram.
Напомним, что Беньямин перешел в "Динамо" в январе 2018-го из датского "Копенгагена" за четыре миллиона евро. На его счету 37 голов и 12 ассистов в 121 матче за киевский клуб. Также словенец вместе с “бело-синими” завоевал пять трофеев.
За период своего пребывания в Киеве Вербич сошелся с украинской моделью Альвиной Царенко. Официально об их браке не сообщалось, а 15 августа 2021 года у них родился сын Май.
Популярное сейчас
- Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации
- Динамо - Эвертон: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Отец солдатам. Как Залужный поздравил военную, которую награждали "Крестом боевых заслуг" - ВИДЕО
- Аякс ничего не смог поделать. Шикарный гол Мудрика после сольного прохода - ВИДЕО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ