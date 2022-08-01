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"Сейчас удивляться чему-то трудно". Кучер - о переходе из Металлиста в Днепр-1
Это было действительно неожиданно
Фото: ФК Металлист
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о том, почему решил возглавить нынешний клуб.
"Меня официально представили как главного тренера, и будем с ребятами работать. Мы уже успели познакомиться, и, уверен, найдем общий язык. Тренером вратарей в "Днепре-1" остается Городов, тренером по физподготовке – Барышников. Войдут в штаб Кудимов, Ушмаев и Грицай, который будет работать аналитиком.
В прошлом противостояние "Днепра" и "Металлиста" было по-настоящему большим, и их эхо доносится и по сей день. Так что меня много спрашивали об этом переходе. Но сейчас удивляться чему-то в нашей жизни трудно. Я полностью сконцентрирован на работе, и для меня это большой вызов. У нас ведь впереди матчи еврокубков – это для всей команды и для меня шаг вперед. Будем прилагать максимум усилий и концентрации. Все мы хотим добиваться побед.
Хочется, чтобы ребята играли в атакующий агрессивный футбол, чтобы владели мячом, контролировали игру. Забивали больше голов и радовали болельщиков", – заявил Кучер.
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