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"Сейчас удивляться чему-то трудно". Кучер - о переходе из Металлиста в Днепр-1

Премьер-лига
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Это было действительно неожиданно

"Сейчас удивляться чему-то трудно". Кучер - о переходе из Металлиста в Днепр-1

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о том, почему решил возглавить нынешний клуб.

"Меня официально представили как главного тренера, и будем с ребятами работать. Мы уже успели познакомиться, и, уверен, найдем общий язык. Тренером вратарей в "Днепре-1" остается Городов, тренером по физподготовке – Барышников. Войдут в штаб Кудимов, Ушмаев и Грицай, который будет работать аналитиком.

В прошлом противостояние "Днепра" и "Металлиста" было по-настоящему большим, и их эхо доносится и по сей день. Так что меня много спрашивали об этом переходе. Но сейчас удивляться чему-то в нашей жизни трудно. Я полностью сконцентрирован на работе, и для меня это большой вызов. У нас ведь впереди матчи еврокубков – это для всей команды и для меня шаг вперед. Будем прилагать максимум усилий и концентрации. Все мы хотим добиваться побед.

Хочется, чтобы ребята играли в атакующий агрессивный футбол, чтобы владели мячом, контролировали игру. Забивали больше голов и радовали болельщиков", – заявил Кучер.

Читайте такжеДнепр-1 официально объявил о назначении Александра Кучера главным тренером
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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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