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С Зарей не договорились? Защитник Цымбалюк тренируется с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-защитник "Десны" ищет новую команду

С Зарей не договорились? Защитник Цымбалюк тренируется с Днепром-1

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Клубы УПЛ продолжают собирать состав перед стартом нового сезона.

Как сообщает официальный сайт "Днепра-1", на сборах к клубу присоединился опытный защитник Евгений Цымбалюк. Пока речь идет о тренировочном процессе, о подписании контракте днепряне не сообщают.

С Зарей не договорились? Защитник Цымбалюк тренируется с Днепром-1 - изображение 1

Цымбалюк - воспитанник "Олимпика", а последним клубом в его карьере была "Десна", за которую он играл в прошлом сезоне. Известно, что летом Евгений отыграл товарищескую игру за "Зарю", однако после, судя по всему, покинул расположение команды.

Читайте такжеНа просмотре в Заре находится центральный защитник, ранее игравший за Десну и Олимпик

Ранее этим летом "Днепр-1" подписал шесть новых игроков.

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В статье: Евгений Цымбалюк СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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bato53
04.08.2022 в 17:44
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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