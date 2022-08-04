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С Зарей не договорились? Защитник Цымбалюк тренируется с Днепром-1
Экс-защитник "Десны" ищет новую команду
Фото: СК Днепр-1
Клубы УПЛ продолжают собирать состав перед стартом нового сезона.
Как сообщает официальный сайт "Днепра-1", на сборах к клубу присоединился опытный защитник Евгений Цымбалюк. Пока речь идет о тренировочном процессе, о подписании контракте днепряне не сообщают.
Цымбалюк - воспитанник "Олимпика", а последним клубом в его карьере была "Десна", за которую он играл в прошлом сезоне. Известно, что летом Евгений отыграл товарищескую игру за "Зарю", однако после, судя по всему, покинул расположение команды.
Ранее этим летом "Днепр-1"
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