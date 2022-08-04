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Исмаили нашел клуб. Защитник уезжает в Лилль
Отличный вариант продолжения карьеры
Фото: losc.fr
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Исмаили на правах свободного агента присоединился к "Лиллю". Игрока уже представили клубные медиа.
32-летний бразилец будет выступать во французской команде под 31 номером. Длительность соглашения пока не разглашается.
???? Le défenseur brésilien Ismaily chez les Dogues.— LOSC (@losclive) August 4, 2022
Bem-vindo à casa, Ismaily ⚜#TheNewLOSCStory
Контракт защитника с "Шаътером" истек этим летом.
В прошлом сезоне он провел за "Шахтер" 21 матч и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.
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