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Исмаили нашел клуб. Защитник уезжает в Лилль

Премьер-лига
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Исмаили нашел клуб. Защитник уезжает в Лилль

Фото: losc.fr

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Бывший защитник донецкого "Шахтера" Исмаили на правах свободного агента присоединился к "Лиллю". Игрока уже представили клубные медиа.

32-летний бразилец будет выступать во французской команде под 31 номером. Длительность соглашения пока не разглашается.

Контракт защитника с "Шаътером" истек этим летом.

В прошлом сезоне он провел за "Шахтер" 21 матч и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Лилль
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Источник:
losc.fr

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