Исмаили нашел клуб. Защитник уезжает в Лилль

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Исмаили на правах свободного агента присоединился к "Лиллю". Игрока уже представили клубные медиа.

32-летний бразилец будет выступать во французской команде под 31 номером. Длительность соглашения пока не разглашается.

???? Le défenseur brésilien Ismaily chez les Dogues.



Bem-vindo à casa, Ismaily ⚜#TheNewLOSCStory — LOSC (@losclive) August 4, 2022

Контракт защитника с "Шаътером" истек этим летом.

В прошлом сезоне он провел за "Шахтер" 21 матч и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.