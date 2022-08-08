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Степаненко: Мы не имеем права осуждать легионеров, покинувших Шахтер

Премьер-лига
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Большинство иностранцев покинули донецкий клуб

Степаненко: Мы не имеем права осуждать легионеров, покинувших Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился своими мыслями о решении иностранных игроков покинуть клуб.

"Я не имею права их осуждать. Мы понимаем, что очень сложная обстановка в нашей стране. Каждый день ведутся обстрелы наших городов, поэтому мы можем понять иностранных футболистов, которые переживают за свои семьи, свою жизнь.

Они пользуются этим правилом, которое, по моему мнению, несправедливо для клубов, но для безопасности футболисты имели это право и они им воспользовались. Поэтому мы не имеем права их осуждать", – сказал Степаненко.

Напомним, этим летом большинство легионеров "Шахтера" покинули клуб. Ранее "горняки" подписали хорватского полузащитника Невена Джурасека. Также была информация о том, что буркиниец Лассина Траоре хочет продолжить выступления за команду.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
MEGOGO СПОРТ

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