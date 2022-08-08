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"Десять шагов назад". Президент Вереса против бесплатных трансляций УПЛ

Премьер-лига
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И он аргументировал решение

"Десять шагов назад". Президент Вереса против бесплатных трансляций УПЛ

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин высказал свое мнение касательно идеи бесплатно транслировать матчи УПЛ на общенациональных каналах.

"В нашей ситуации вернуться к бесплатным трансляциям – это даже не один, а десять шагов назад. Упадет качество трансляций, а все мы привыкли к качественным съемкам из многих камер, к повторам, студиям, к быстрым обзорам, которые транслятор выставляет для всех в YouTube. Упадет сам принцип оплаты футбола – соответственно снизится мотивация футбольных клубов и самих болельщиков.

Пока потенциальный транслятор работает над пакетом оплаты за просмотр УПЛ в размере 35 грн в месяц – это стоимость чашки кофе. Если болельщик даже столько не готов заплатить за футбол в ситуации, когда нельзя сходить на стадион вживую, то о каком развитии можно говорить?

Говорят, по 100 тысяч долларов для клуба – не деньги. А вот для нас – это деньги. И я уверен, что не только для одного "Вереса". Мы могли бы перекрыть часть каких-либо расходов и не тратиться на проведение трансляций, как это было раньше, когда клубы низших лиг сами вынуждены были организовывать съемку и показ домашних игр.

Поэтому я категорически не понимаю игру в популизм и коммунизм, которую ведут некоторые коллеги, утверждая, что они за "бесплатный футбол". "Бесплатный" – это всегда за чей-то счет. Госбюджета, других клубов. А профессиональный футбол – он о том, что самим нужно зарабатывать и жить в соответствии со своими затратами. Вот так хочется видеть отечественный спорт. А кто не согласен – если у него есть собственные средства, пусть инвестирует: создаст продакшн, телеканал, возьмет на себя обязательства на те же три сезона. Тогда можно будет о чем-то конкретном говорить", - заявил Надеин.

Читайте такжеПрезидент Руха: Призываю клубы бесплатно отдать права на трансляции национальным каналам

Ранее УПЛ озвучила условии, которые предлагает Setanta за показ УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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Zloy Pingvin
08.08.2022 в 21:28
За що платити гроші? Гри немає. Ця Упл повинна буди безкоштовна в такому форматі
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