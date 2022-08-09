Просто потренировался на сборах. Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильцем

Луганская "Заря" объявила об уходе бразильского легионера.

По данным официального сайта, клуб прекратил сотрудничество с 18-летним бразильцем Матеусом. Он так и не успел дебютировать за клуб, находясь с клубом только на летних сборах.

«Зоря» та Матеус припинили співпрацю



Луганська «Зоря» та бразильський легіонер Матеус за обоюдною згодою припинили співпрацю.



Нагадаємо, що Матеус працював із «Зорею» протягом зборів.



Бажаємо нападнику вдалого продовження кар’єри та удачі в новій команді! pic.twitter.com/YO0iXWMV8K — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 9, 2022

Напомним, что ранее "Заря" провела первый официальный матч сезона, обыграв "Университатю". В четверг - ответный матч Лиги Конференций.