  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Просто потренировался на сборах. Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Просто потренировался на сборах. Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Причины остаются неизвестными

Просто потренировался на сборах. Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильцем

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" объявила об уходе бразильского легионера.

По данным официального сайта, клуб прекратил сотрудничество с 18-летним бразильцем Матеусом. Он так и не успел дебютировать за клуб, находясь с клубом только на летних сборах.

Напомним, что ранее "Заря" провела первый официальный матч сезона, обыграв "Университатю". В четверг - ответный матч Лиги Конференций.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде