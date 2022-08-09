Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Просто потренировался на сборах. Заря прекратила сотрудничество с 18-летним бразильцем
Причины остаются неизвестными
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" объявила об уходе бразильского легионера.
По данным официального сайта, клуб прекратил сотрудничество с 18-летним бразильцем Матеусом. Он так и не успел дебютировать за клуб, находясь с клубом только на летних сборах.
«Зоря» та Матеус припинили співпрацю— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 9, 2022
Луганська «Зоря» та бразильський легіонер Матеус за обоюдною згодою припинили співпрацю.
Нагадаємо, що Матеус працював із «Зорею» протягом зборів.
Бажаємо нападнику вдалого продовження кар’єри та удачі в новій команді! pic.twitter.com/YO0iXWMV8K
Напомним, что ранее "Заря" провела первый официальный матч сезона, обыграв "Университатю". В четверг - ответный матч Лиги Конференций.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Заря объявила о подписании полноценного контракта с форвардом Динамо
- Штурм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО