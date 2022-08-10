Сегодня Шахтер сыграет сразу два товарищеских поединка

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Словении. Сегодня, 10 августа подопечные Игора Йовичевича проведут сразу два спарринга.

В 12:00 начнется игра против "Аль-Адала" из Саудовской Аравии, а уже вечером, а уже вечером, в 20:00 , "горняки" будут противостоять словенскому "Домжале" . Матчи пройдут в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.

Поединки покажут в прямой трансляции на клубном канале в YouTube и телеканале Xsport. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляции игры.

Напомним, что под руководством Игора Йовичевича "Шахтер" до сих пор не выиграл ни одного матча на летнем сборе.