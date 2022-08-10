Шахтер - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для дончан это будет второй контрольный матч за день. Ранее команда Игоря Йовичевича одолела представителя Саудовской Аравии, "Аль-Адалу" – эта победа стала для "горняков" первой под руководством хорватского тренера.

Напомним, что следить за всеми результатами клубов украинской Премьер-лиги в спаррингах вы можете в специальной таблице контрольных матчей на нашем сайте здесь .

Встреча с "Домжале" начнется в 20:00 по Киеву.

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Домжале" (Словения)