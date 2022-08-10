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Шахтер - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Будет ли вторая победа за день?
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Для дончан это будет второй контрольный матч за день. Ранее команда Игоря Йовичевича одолела представителя Саудовской Аравии, "Аль-Адалу" – эта победа стала для "горняков" первой под руководством хорватского тренера.
Напомним, что следить за всеми результатами клубов украинской Премьер-лиги в спаррингах вы можете в специальной таблице контрольных матчей на нашем сайте
Встреча с "Домжале" начнется в 20:00 по Киеву.
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Домжале" (Словения)
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