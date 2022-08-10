  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет ли вторая победа за день?

Шахтер - Домжале: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

UA-Футбол
Новина українською

Для дончан это будет второй контрольный матч за день. Ранее команда Игоря Йовичевича одолела представителя Саудовской Аравии, "Аль-Адалу" – эта победа стала для "горняков" первой под руководством хорватского тренера.

Напомним, что следить за всеми результатами клубов украинской Премьер-лиги в спаррингах вы можете в специальной таблице контрольных матчей на нашем сайте здесь.

Встреча с "Домжале" начнется в 20:00 по Киеву.

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Домжале" (Словения)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Домжале (Словения)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде