С дублем Мудрика. Шахтер побеждает во второй контрольном матче дня

Донецкий "Шахтер" успешно завершил среду, выиграв два из двух контрольных матчей. В первой половине дня коллектив Йовичевича одолел "Аль-Адалу", а вечером встречался с более статусной "Домжале".

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На этот поединок хорватский специалист выпустил практические основной состав, который сделал результат еще до перерыва. Сначала Мудрик выстрелил дублем, реализовал пенальти, а потом успешно завершив прорыв на скорости. Третий гол на счету экс-представителя "Мариуполя" Топалова. Передача Конопли с фланга не нашла адресата, однако Дмитрий оказался первым на подборе и нанес точный удар.

Результат был сделан, однако контрольные матчи нужны не для этого. "Шахтер" продолжал играть вперед, однако в обороне также хватало проблем. К примеру, после прохода препятствия в виде Конопли, неплохо пробивал Дроле - мимо. По итогу, после перерыва голов забить не было - 3:0, победа за коллективом Игоря Йовичевича. Причем вторая за сутки.

Контрольный матч, 10.08.2022

"Шахтер" - "Домжале" 3:0

Голы: Мудрик 11 п, 32, Топалов 34

"Шахтер": Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Бондаренко - Топалов, Судаков, Мудрик - Тотовицкий