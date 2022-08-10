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С дублем Мудрика. Шахтер побеждает во второй контрольном матче дня
Получилось уверенно
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" успешно завершил среду, выиграв два из двух контрольных матчей. В первой половине дня коллектив Йовичевича одолел "Аль-Адалу", а вечером встречался с более статусной "Домжале".
На этот поединок хорватский специалист выпустил практические основной состав, который сделал результат еще до перерыва. Сначала Мудрик выстрелил дублем, реализовал пенальти, а потом успешно завершив прорыв на скорости. Третий гол на счету экс-представителя "Мариуполя" Топалова. Передача Конопли с фланга не нашла адресата, однако Дмитрий оказался первым на подборе и нанес точный удар.
Результат был сделан, однако контрольные матчи нужны не для этого. "Шахтер" продолжал играть вперед, однако в обороне также хватало проблем. К примеру, после прохода препятствия в виде Конопли, неплохо пробивал Дроле - мимо. По итогу, после перерыва голов забить не было - 3:0, победа за коллективом Игоря Йовичевича. Причем вторая за сутки.
Контрольный матч, 10.08.2022
"Шахтер" - "Домжале" 3:0
Голы: Мудрик 11 п, 32, Топалов 34
"Шахтер": Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Бондаренко - Топалов, Судаков, Мудрик - Тотовицкий
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