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Вернидуб-младший: Сильнейший форвард УПЛ? Беседин

Премьер-лига
(2 голосов)

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Вернидуб-младший: Сильнейший форвард УПЛ? Беседин

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Кривбасса" Виталий Вернидуб оценил силу форвардов нынешней УПЛ.

"Много хороших нападающих. Если кого-то выделить, то против Беседина трудно играть. Он настырный, работящий и выполняет большой объем работы. Месси или Роналду? Я туда уже не смотрю. Это из области фантастики. Мне не удалось выйти на тот уровень, чтобы с ними встретиться.

Сильнейший форвард в УПЛ и в мире? В УПЛ — Беседин, а в Европе много хороших. Те же Холанд, Нуньес. Смотришь на них и в таком возрасте все при них. Этих двоих бы выделил.

Лассина Траоре? У него была травма, и у меня против него не получилось сыграть. Но смотрел по играм, то он достаточно не плохой форвард. Довбика еще можно отметить. Очень хороший футболист. Считаю, что в прошлом сезоне 80% того, чего добился "Днепр-1" — это благодаря Довбику", - заявил Вернидуб.

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В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Артем Беседин
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Источник:
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Комментарии (3)
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shat (киев)
12.08.2022 в 20:39
они не кумовья случайно ? у меня вообще впечатление такое , как будто Ахметов приплачивает людям чтобы хвалили Беседина , а Луческу примирует за игру в матчах с его участием . он не нападающий ! его манера копировать Милевского закрывать мячь и падать , причём в центре поля , а не в штрафной , и полное не желание идти в атаку и забивать ! молчу уже про технику - 0
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
12.08.2022 в 20:33
Могу для Динамо сэкономить кучу денег. Готов, как сильнейший форвард Беседин, никому ничего не забивать (то есть делать на поле то же самое, что и он), но за 50% его зарплаты.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
12.08.2022 в 19:40
Закусуй краще...
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