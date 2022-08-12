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Днепр-1 объявил о трансфере аргентинского защитника

Премьер-лига
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Интересный собирается состав

Днепр-1 объявил о трансфере аргентинского защитника

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
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"Днепр-1" объявил об очередном летнем трансфере. И снова речь идет о легионере.

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Состав днепрян пополнил 25-летний аргентинец Эмилиано Пурита. Достался он украинском клубу бесплатно, подписав при этом трехлетний контракт.

Почти всю карьеру центрбек провел на родине, играя за клубы местного первенства. Лишь год назад он отправился в Европу, и один сезон отыграл за греческий "Волос" - 21 матч, две голевые передачи.

Уже на следующей неделе "Днепр-1" дебютирует в еврокубках - в рамках плей-офф квалификации ЛЕ команда Кучера сыграет против кипрского "АЕКа".

Отметим, что это уже четвертый легионер, который стал игроком днепровского клуба этим летом. Ранее СК объявил о трансферах аргентинского хавбека Доминго Бланко, бразильского голкипера Макса Валефа и бразильского вингера Уэсли Браги. Кроме того в "Днепр-1" из "Зари" перешел Артем Громов, а из харкисского "Металлиста" - Владимир Танчик, Сергей Горбунов, Руслан Бабенко, Эдуард Сарапий и Владислав Рыбак.

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В статье: СК Днепр-1
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