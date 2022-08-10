Плюс один легионер: Днепр-1 объявил о подписании очередного новичка

"Днепр-1" на своей официальном сайте подтвердил переход бразильского вингера Уэсли Патрика Браги.

С 22-летним футболистом был заключен контракт сроком на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. В украинской команде Уэсли будет играть в футболке под номером 19.

Последним его клубом был арабский "Аль-Наср", за который бразилец провел 10 матчей в чемпионате и отдал 3 результативные передачи. Напомним, ранее "Днепр-1" подписал легионеров Доминго Бланко и Макса Валефа.