Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плюс один легионер: Днепр-1 объявил о подписании очередного новичка
Днепряне активно работают на трансферном рынке
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" на своей официальном сайте подтвердил переход бразильского вингера Уэсли Патрика Браги.
С 22-летним футболистом был заключен контракт сроком на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. В украинской команде Уэсли будет играть в футболке под номером 19.
Последним его клубом был арабский "Аль-Наср", за который бразилец провел 10 матчей в чемпионате и отдал 3 результативные передачи. Напомним, ранее "Днепр-1" подписал легионеров Доминго Бланко и Макса Валефа.
Популярное сейчас
- Капитан и полузащитник с взрывным характером. Два игрока Динамо пропустят первый матч с Бенфикой
- Беседин - результативное действие за чужих, но Цыганков решает за своих. Штурм - Динамо 1:2. Обзор матча, видео голов
- СМИ: Днепр-1 подписал еще одного легионера
- Динамо начинает с Ингульцом, Шахтер - с Металлистом 1925. Календарь первого круга УПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО