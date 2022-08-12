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Минай подписал контракт с хавбеком Прикарпатья

Премьер-лига
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Еще одно усиление из Первой лиги

Минай подписал контракт с хавбеком Прикарпатья

Фото: ФК Прикарпатье

UA-Футбол
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Закарпатский "Минай" совершил новый летний трансфер.

Состав клуба пополнил 22-летний полузащитник Назарий Воробчак, ранее игравший за "Прикарпатья". С ним был подписан двухлетний контракт.

Воробчак ранее не играл в УПЛ, а наибольшего успеха добился именно в Первой лиги. Всего в этом турнире он отыграл 57 игр, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, что ранее "Минай" успел совершить пять трансферов, подписав Колесника, Паламара, Витенчука, Дмитрука и Чуева.

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В статье: ФК Минай Прикарпатье (Ивано-Франковск) Назарий Воробчак
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