Минай подписал контракт с хавбеком Прикарпатья

Закарпатский "Минай" совершил новый летний трансфер.

Состав клуба пополнил 22-летний полузащитник Назарий Воробчак, ранее игравший за "Прикарпатья". С ним был подписан двухлетний контракт.

Воробчак ранее не играл в УПЛ, а наибольшего успеха добился именно в Первой лиги. Всего в этом турнире он отыграл 57 игр, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, что ранее "Минай" успел совершить пять трансферов, подписав Колесника, Паламара, Витенчука, Дмитрука и Чуева.