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Траоре вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Единый легионер теперь полноценно с командой

Траоре вернулся в общую группу Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре вернулся в общую группу. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Игрок уже полноценно тренируется с командой. 13 апреля Траоре вместе со всеми другими футболистами провел две тренировки – травмированных в "Шахтере" на данный момент нет.

Отметим, что сейчас Лассина является единственным легионером украинского "Шахтера".

Пока он не играл под руководством нового тренера "горняков" Игоря Йовичевича, но сможет это сделать уже завтра: 15 августа дончане дважды померяются силами с представителем Саудовской Аравии "Аль-Фатехом". Старт встреч запланирован на 12:00 и 19:00 по Киеву.

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В статье: Игор Йовичевич Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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