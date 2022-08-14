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Траоре вернулся в общую группу Шахтера
Единый легионер теперь полноценно с командой
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре вернулся в общую группу. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Игрок уже полноценно тренируется с командой. 13 апреля Траоре вместе со всеми другими футболистами провел две тренировки – травмированных в "Шахтере" на данный момент нет.
Отметим, что сейчас Лассина является единственным легионером украинского "Шахтера".
Пока он не играл под руководством нового тренера "горняков" Игоря Йовичевича, но сможет это сделать уже завтра: 15 августа дончане дважды померяются силами с представителем Саудовской Аравии "Аль-Фатехом". Старт встреч запланирован на 12:00 и 19:00 по Киеву.
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