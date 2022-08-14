Траоре вернулся в общую группу Шахтера

Нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре вернулся в общую группу. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Игрок уже полноценно тренируется с командой. 13 апреля Траоре вместе со всеми другими футболистами провел две тренировки – травмированных в "Шахтере" на данный момент нет.

Отметим, что сейчас Лассина является единственным легионером украинского "Шахтера".

Пока он не играл под руководством нового тренера "горняков" Игоря Йовичевича, но сможет это сделать уже завтра: 15 августа дончане дважды померяются силами с представителем Саудовской Аравии "Аль-Фатехом". Старт встреч запланирован на 12:00 и 19:00 по Киеву.