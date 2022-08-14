Дахновский: Надеюсь, что за время моего нового контракта Верес сумеет пробиться в еврокубки

Вингер "Вереса" Виталий Дахновский, недавно переподписавший контракт с ровенчанами, прокомментировал это событие и планы на будущее:

“Рад продолжить свое сотрудничество с “Вересом”. Этот клуб помог мне сделать шаг в большой футбол. Поэтому я счастлив оставаться здесь и помогать одерживать победы.

Летом слышал об интересе ко мне другого клуба. Впрочем, конкретного предложения я не получал. Сейчас уже нет смысла возвращаться к этой теме. Свое будущее я связываю с “Вересом”.

Контракт на три года – это действительно небольшой срок. Надеюсь, за это время мы сумеем пробиться в еврокубки. Лично я приложу максимум усилий для достижения этой цели.

Жаль, что этим летом мы потеряли нескольких важных для нас футболистов. Это игроки хорошего уровня. Но это жизнь. В команду пришли новые ребята, которые будут доказывать, что они достойные места в основе и сразятся за результат.

Не хочу делать прогнозы на новый сезон. Верю, что команда будет демонстрировать хороший футбол и закрепится как минимум внутри турнирной таблицы”, - сказал Дахновский.