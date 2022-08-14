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Кривбасс сыграл вничью 1:1 с Ингульцом в последнем матче перед началом сезона УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

За оба клуба забили воспитанники Динамо

Кривбасс сыграл вничью 1:1 с Ингульцом в последнем матче перед началом сезона УПЛ

Фото: Чемпіон

UA-Футбол
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Криворожский "Кривбасс" провел контрольный матч против петровского "Ингульца", который завершился ничьей со счетом 1:1. Этот товарищеский матч стал последним в процессе подготовки клуба к предстоящему сезону УПЛ.

Оба голы были забиты во втором тайме: арендованный "Кривбассом" у "Динамо" вингер Назар Волошин ввалил гол на 64 минуте, а также арендованный у "Киева" "Ингульцом" нападающий Виктор Близниченко сравнял счет спустя 8 минут.

"Ингулець" (Петровое) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 1:1

Голы: Назар Волошин, 64 – Виктор Близниченко, 72.

Стартовый состав "Кривбасса":

Богдан Сарнавский, Никита Татарков, Виталий Вернидуб, Иван Зотько, Евген Опанасенко, Дмитрий Семенов, Евген Банада, Андрей Понедельник, Дмитрий Хомченовский (к), Назар Волошин, Алексей Хобленко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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