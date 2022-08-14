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Дебют Русина и возвращение Гладкого. Заря сыграла контрольный матч с Рашином, победив 10:0

Премьер-лига
(1 голосов)

За клуб также сыграл находящийся на просмотре Роман Пидковка

Дебют Русина и возвращение Гладкого. Заря сыграла контрольный матч с Рашином, победив 10:0

UA-Футбол
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Луганская "Заря" провела очередной контрольный матч перед сезоном УПЛ – на этот раз против польского "Рашина", команды четвертого дивизиона чемпионата страны. В обоих таймах украинская команда забила по 5 голов, остаточный счет – 10:0 в пользу Зари.

Примечательно, что этот матч стал первым для новичка команды Назария Русина, купленного летом у Динамо за 250 тысяч евро. Также сыграл форвард Александр Гладкий, до сих пор не зарегистрированный на новый сезон УПЛ.

14.08.2022. Рашин, Польша.

"Рашин" (Рашин) - "Заря" (Луганск) 0:10

Голы: М. Хлань, 9, 36; Д. Безбородько, 14; Н. Русин, 35, 45, 51, 82; Игрок на просмотре, 76; Я. Кисиль, 78; В. Бражко, 80.

Стартовый состав "Зари":

Роман Подковка, Даниил Алефиренко, Игорь Снурницын, Ахмед Алибеков, Назар Байрук, Дмитрий Мишнев, Владимир Бражко, Максим Хлань, Денис Безбородько, Александр Гладкий, Назарий Русин.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий Назарий Русин
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.08.2022 в 20:57
радости полные трусы --по слабее команду не нашли а 3-0 проиграшь забыли в ЛК
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