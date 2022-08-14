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Дебют Русина и возвращение Гладкого. Заря сыграла контрольный матч с Рашином, победив 10:0
За клуб также сыграл находящийся на просмотре Роман Пидковка
Луганская "Заря" провела очередной контрольный матч перед сезоном УПЛ – на этот раз против польского "Рашина", команды четвертого дивизиона чемпионата страны. В обоих таймах украинская команда забила по 5 голов, остаточный счет – 10:0 в пользу Зари.
Примечательно, что этот матч стал первым для новичка команды Назария Русина, купленного летом у Динамо за 250 тысяч евро. Также сыграл форвард Александр Гладкий, до сих пор не зарегистрированный на новый сезон УПЛ.
14.08.2022. Рашин, Польша.
"Рашин" (Рашин) - "Заря" (Луганск) 0:10
Голы: М. Хлань, 9, 36; Д. Безбородько, 14; Н. Русин, 35, 45, 51, 82; Игрок на просмотре, 76; Я. Кисиль, 78; В. Бражко, 80.
Стартовый состав "Зари":
Роман Подковка, Даниил Алефиренко, Игорь Снурницын, Ахмед Алибеков, Назар Байрук, Дмитрий Мишнев, Владимир Бражко, Максим Хлань, Денис Безбородько, Александр Гладкий, Назарий Русин.
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