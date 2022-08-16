  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов анонсировал трансфер ключевого защитника в Кривбасс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов анонсировал трансфер ключевого защитника в Кривбасс

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Интересная сделка, хоть и без особых подробностей

Львов анонсировал трансфер ключевого защитника в Кривбасс

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

"Львов" теряет основного защитника.

По данным официальной пресс-службы, левый фулбек Владимир Якимец продолжит карьеру в "Кривбассе". Детали сделки не сообщаются. Сам "Кривбасс" пока также не подтвердил сей трансфер.

Якимец выступал за "Львов" с октября 2020-го года. За практически два года в коллективе он отыграл 36 игр, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

На счету 24-летнего Якимца семь игр за молодежную сборную Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Якимец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде