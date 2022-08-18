Салернитана и Аугсбург сделали предложения по Довбику

"Днепр-1" получил предложения от "Салернитаны" и "Аугсбурга" по нападающему Артему Довбику, сообщает Игорь Бурбас в эфире шоу на YouTube. Украинский клуб пока не дал ответ ни по одному из них.

Сообщается, что "Салернитана" предлагает за нападающего 8,5 миллионов евро, а "Аугсбург" меньше – около 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 5 миллионов евро.