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Салернитана и Аугсбург сделали предложения по Довбику

Премьер-лига
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У итальянцев больше денег

Салернитана и Аугсбург сделали предложения по Довбику

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" получил предложения от "Салернитаны" и "Аугсбурга" по нападающему Артему Довбику, сообщает Игорь Бурбас в эфире шоу на YouTube. Украинский клуб пока не дал ответ ни по одному из них.

Сообщается, что "Салернитана" предлагает за нападающего 8,5 миллионов евро, а "Аугсбург" меньше – около 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 5 миллионов евро.

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В статье: Салернитана Артем Довбик Аугсбург СК Днепр-1
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Источник:
youtube.com

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