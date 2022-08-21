Дикий: За нарушение правил телепула – штраф, и с последующим усилением санкций – вплоть до снятия очков

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал слова президента "Динамо" Игоря Суркиса о трансляциях матчей киевлян на телеканале 2+2:

“В 2011 году исполнительный комитет, на тот момент ФФУ, действительно передал права на трансляции клубам на восемь лет, то есть до 2019 года. Это решение не было пролонгировано, в соответствии с 2019 правообладателем данных прав является уже УАФ. Перед началом этого сезона мы подписали договор с УАФ о передаче УПЛ, в том числе прав, включающих и трансляции футбольных матчей.

Кроме этого, перед началом сезона все клубы, согласно процедуре аттестации на сезон и согласно регламенту соревнований, обязаны предоставить документ, подтверждающий, что они обязуются выполнять все требования устава УАФ и УПЛ, а также решения органов управления УАФ и УПЛ.

Главным Органом управления УПЛ является Общее собрание клубов УПЛ, которое своим большинством приняло решение о создании единого медиа-пула и поддержало предложение компании "Сетанта". Соответственно, это решение обязательно для выполнения всеми другими участниками УПЛ. Все санкции предусмотрены дисциплинарными правилами УАФ. Это может быть за первое нарушение – штраф, и с последующим усилением санкций – вплоть до снятия очков”, - сказал Дикий.