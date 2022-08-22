Рух предлагает УПЛ создать ОТТ-платформу

Львовский "Рух" выступил с заявлением по поводу единого телепула. "Черно-желтые" предлагают создать ОТТ-платформу УПЛ-ТВ.

"Футбольный клуб "Рух" официально заявляет, что никогда не являлся оппонентом создания полноценного единого телепула. Мы четко отдаем себе отчет, что объединение всех прав клубов УПЛ и централизованная их продажа – единственный путь к созданию качественного продукта и увеличению доходов клубов. Убеждены, что сейчас у клубов есть все рычаги, чтобы украинский футбол стал на рельсы коммерчески привлекательного. Но вполне отдаем себе отчет, что для этого нужно действовать самим, а не рассчитывать на какие-то посторонние или потусторонние силы.

В СМИ неоднократно манипулировали по поводу позиции нашего клуба, мол, "Рух" – противник телевизионного пула и пытается его сорвать. Уверяем, это совершенно не соответствует действительности. Футбольный клуб "Рух" всегда стоял на позиции создания единого телепула. Объединение всех исключительных прав клубов УПЛ в одно целое – без сомнений, единственный правильный путь, которым должны идти все клубы без исключения. Только в том случае, когда все права всех клубов УПЛ будут объединены и будет создан качественный целостный продукт, все мы сумеем зарабатывать те средства, которых ожидаем. Предполагаем, что это не менее 1 млн долларов каждому клубу УПЛ в год. Наверное, это именно тот базовый уровень доходов от продаж медиаправ, с которым все согласятся. Если каждый клуб честно централизованно заработает по продаже своих телеправ такую ​​сумму, то это будет точкой отсчета, которая позволит клубам реально понимать, что система работает. Без всяких сомнений, в таком случае она будет развиваться и в будущем принесет еще большие деньги каждому участнику.

ФК "Рух" готов стать частью единого телевизионного пула, но при одном условии: абсолютно все медиаправа всех клубов должны быть аккумулированы в одно целое, Лига через создание собственного УПЛ-ТВ должна обеспечить появление на рынке качественного телепродукта, что позволит в ближайшем будущем получить ожидаемые клубами доходы от телеправ.

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Первым чрезвычайно важным шагом должно стать рождение УПЛ-ТВ. Это компания, акционерами которой в равных долях будут все клубы элитного дивизиона. Ее первоочередной задачей будет создать качественный продукт под названием Украинская Премьер-Лига, обеспечить полноценный продакшн матчей Чемпионата, изготовление конкурентного футбольного контента и максимально успешно продвигать его на рынке. В будущем это позволит продавать продукт за те средства, которых ожидают клубы УПЛ. УПЛ-ТВ – это предприятие, которое занимается производством качественного коммерчески привлекательного медиа-продукта для широкой аудитории. Для этого предлагаем создать собственную ОТТ-платформу открытого типа, которая будет доступна болельщикам и в течение трех сезонов бесплатной. Такую ОТТ-платформу можно запустить хоть завтра. Для продвижения и доступности продукта необходимо будет использовать и другие площадки: социальные медиа, интернет-платформы, YouTube и т.д.

Получить меньше ста тысяч долларов в год за продажу своих прав – не вершина мечтаний для клубов УПЛ, ведь это мизерные средства в разрезе расходов на деятельность и функционирование клуба. Именно поэтому сразу несколько клубов Украинской Премьер-Лиги не соглашаются с предложением компании Setanta, ведь считают ее крайне заниженным и несправедливым. Камнем преткновения является тот факт, что продав права компании Setanta, мы фактически полностью заводим украинский чемпионат в сегмент платного телевидения. Понимаем и разделяем резоны руководителей киевского "Динамо", наиболее емкого с точки зрения болельщицкой аудитории клуба в Украине. Убрав матчи "Динамо" по общему доступу, как клуб, так и Чемпионат рискуют потерять значительную часть лояльной футбольной публики", - говорится в сообщении клуба.

Полный текст заявления.