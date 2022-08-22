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Рух предлагает УПЛ создать ОТТ-платформу
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Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" выступил с заявлением по поводу единого телепула. "Черно-желтые" предлагают создать ОТТ-платформу УПЛ-ТВ.
"Футбольный клуб "Рух" официально заявляет, что никогда не являлся оппонентом создания полноценного единого телепула. Мы четко отдаем себе отчет, что объединение всех прав клубов УПЛ и централизованная их продажа – единственный путь к созданию качественного продукта и увеличению доходов клубов. Убеждены, что сейчас у клубов есть все рычаги, чтобы украинский футбол стал на рельсы коммерчески привлекательного. Но вполне отдаем себе отчет, что для этого нужно действовать самим, а не рассчитывать на какие-то посторонние или потусторонние силы.
В СМИ неоднократно манипулировали по поводу позиции нашего клуба, мол, "Рух" – противник телевизионного пула и пытается его сорвать. Уверяем, это совершенно не соответствует действительности. Футбольный клуб "Рух" всегда стоял на позиции создания единого телепула. Объединение всех исключительных прав клубов УПЛ в одно целое – без сомнений, единственный правильный путь, которым должны идти все клубы без исключения. Только в том случае, когда все права всех клубов УПЛ будут объединены и будет создан качественный целостный продукт, все мы сумеем зарабатывать те средства, которых ожидаем. Предполагаем, что это не менее 1 млн долларов каждому клубу УПЛ в год. Наверное, это именно тот базовый уровень доходов от продаж медиаправ, с которым все согласятся. Если каждый клуб честно централизованно заработает по продаже своих телеправ такую сумму, то это будет точкой отсчета, которая позволит клубам реально понимать, что система работает. Без всяких сомнений, в таком случае она будет развиваться и в будущем принесет еще большие деньги каждому участнику.
ФК "Рух" готов стать частью единого телевизионного пула, но при одном условии: абсолютно все медиаправа всех клубов должны быть аккумулированы в одно целое, Лига через создание собственного УПЛ-ТВ должна обеспечить появление на рынке качественного телепродукта, что позволит в ближайшем будущем получить ожидаемые клубами доходы от телеправ.
Первым чрезвычайно важным шагом должно стать рождение УПЛ-ТВ. Это компания, акционерами которой в равных долях будут все клубы элитного дивизиона. Ее первоочередной задачей будет создать качественный продукт под названием Украинская Премьер-Лига, обеспечить полноценный продакшн матчей Чемпионата, изготовление конкурентного футбольного контента и максимально успешно продвигать его на рынке. В будущем это позволит продавать продукт за те средства, которых ожидают клубы УПЛ. УПЛ-ТВ – это предприятие, которое занимается производством качественного коммерчески привлекательного медиа-продукта для широкой аудитории. Для этого предлагаем создать собственную ОТТ-платформу открытого типа, которая будет доступна болельщикам и в течение трех сезонов бесплатной. Такую ОТТ-платформу можно запустить хоть завтра. Для продвижения и доступности продукта необходимо будет использовать и другие площадки: социальные медиа, интернет-платформы, YouTube и т.д.
Получить меньше ста тысяч долларов в год за продажу своих прав – не вершина мечтаний для клубов УПЛ, ведь это мизерные средства в разрезе расходов на деятельность и функционирование клуба. Именно поэтому сразу несколько клубов Украинской Премьер-Лиги не соглашаются с предложением компании Setanta, ведь считают ее крайне заниженным и несправедливым. Камнем преткновения является тот факт, что продав права компании Setanta, мы фактически полностью заводим украинский чемпионат в сегмент платного телевидения. Понимаем и разделяем резоны руководителей киевского "Динамо", наиболее емкого с точки зрения болельщицкой аудитории клуба в Украине. Убрав матчи "Динамо" по общему доступу, как клуб, так и Чемпионат рискуют потерять значительную часть лояльной футбольной публики", - говорится в сообщении клуба.
Полный текст заявления.
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