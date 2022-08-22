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Все-таки будет бразилец? Экс-защитник Днепра-1 тренируется с Шахтером

Премьер-лига
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Легионер может усилить донецкий клуб

Все-таки будет бразилец? Экс-защитник Днепра-1 тренируется с Шахтером

Фото: footballhub.com/ Автор - Вадим Адаменко

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Бразильский защитник Лукас Тейлор был замечен на тренировке донецкого "Шахтера". Ранее 27-летний бразилец тренировался под руководством Игора Йовичевича в "Днепре-1". В Украине он также успел поиграть за "Львов".

Пока его статус в команде неизвестен.

Права на футболиста принадлежат греческому "ПАОКу" (контракт к лету 2024 года). Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тейлора в 800 тысяч евро. В сезоне 2021/2022 защитник отличился 5 ассистами в 29 матчах за "ПАОК".

Добавим, что ранее была информация о том, что Лукас может стать игроком "Шахтера".

Все-таки будет бразилец? Экс-защитник Днепра-1 тренируется с Шахтером - изображение 1
Фото: FootballHub.com/ Автор - Вадим Адаменко
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В статье: Шахтер (Донецк) ПАОК (Салоники) Лукас Тейлор
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Источник:
footballhub

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