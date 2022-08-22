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Евгений Дикий: Заявление 1+1? Будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ
Ситуация только набирает обороты
Фото: dynamo.kiev.ua
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал заявление каналов "1+1", что они будут показывать домашние матчи четырех команд.
"- Был проведен тендер, в котором приняло участие несколько компаний. В итоге премьер-лигой к производству сигнала привлечены компании "Інженір Сервіс", "Українська майстерня телебачення" и "Софт Груп".
- Судя по сегодняшнему заявлению медиа-группы "1+1", они также будут производить трансляции домашних матчей "Динамо", "Днепра-1", "Зари" и "Металлиста". Выходит, будет конфликт?
- В этом случае мы будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ, – сказал Дикий.
Ранее сообщалось, что клубы, которые откажутся от сотрудничества с Setanta Sports, будут штрафовать денежно и минусовать очки в таблице.
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