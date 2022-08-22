Евгений Дикий: Заявление 1+1? Будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал заявление каналов "1+1", что они будут показывать домашние матчи четырех команд.

"- Был проведен тендер, в котором приняло участие несколько компаний. В итоге премьер-лигой к производству сигнала привлечены компании "Інженір Сервіс", "Українська майстерня телебачення" и "Софт Груп".

- Судя по сегодняшнему заявлению медиа-группы "1+1", они также будут производить трансляции домашних матчей "Динамо", "Днепра-1", "Зари" и "Металлиста". Выходит, будет конфликт?

- В этом случае мы будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ, – сказал Дикий.

Ранее сообщалось, что клубы, которые откажутся от сотрудничества с Setanta Sports, будут штрафовать денежно и минусовать очки в таблице.