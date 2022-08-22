  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Евгений Дикий: Заявление 1+1? Будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евгений Дикий: Заявление 1+1? Будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Ситуация только набирает обороты

Евгений Дикий: Заявление 1+1? Будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал заявление каналов "1+1", что они будут показывать домашние матчи четырех команд.

Читайте такжеКанал 2+2 объявил, что будет показывать домашние матчи четырех клубов УПЛ

"- Был проведен тендер, в котором приняло участие несколько компаний. В итоге премьер-лигой к производству сигнала привлечены компании "Інженір Сервіс", "Українська майстерня телебачення" и "Софт Груп".

- Судя по сегодняшнему заявлению медиа-группы "1+1", они также будут производить трансляции домашних матчей "Динамо", "Днепра-1", "Зари" и "Металлиста". Выходит, будет конфликт?
- В этом случае мы будем действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ и УПЛ, – сказал Дикий.

Ранее сообщалось, что клубы, которые откажутся от сотрудничества с Setanta Sports, будут штрафовать денежно и минусовать очки в таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Евгений Дикий
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimoncho (Kharkiv)
22.08.2022 в 17:26
дуже сподіваюся на 0:3 господарям за кожен матч, трансляція якого відбулася по за єдиним пулом
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде