  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко: Когда приехал домой, то долго просто сидел на улице
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Когда приехал домой, то долго просто сидел на улице

Премьер-лига
(2 голосов)

УПЛ возвращается

Степаненко: Когда приехал домой, то долго просто сидел на улице

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник и вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко перед матчем с "Металлистом 1925", который состоится во вторник, 23 августа, поделился ожиданиями от старта сезона.

– Тарас, вы вернулись в Украину, на НСК "Олимпийский". Какие эмоции испытываете?

– Домой всегда приятно возвращаться. И эмоции очень теплые. Если честно, когда приехал домой, то долго просто сидел на улице. Это приятные ощущения. Играем на "Олимпийском". Уже не раз говорили, что это историческое событие – в такое время играть в футбол, но мы понимаем, насколько это важно для страны.

– Во время матча могут звучать сигналы воздушной тревоги, игра будет прерываться. Сколько времени потребуется футболистам, чтобы вернуться на поле?

– Мы это обсуждали, но я не могу точно сказать: если будет больше часа, то тяжеловато. Возможно, надо ставить какие-то велосипеды для разминки, как мы это видели в чемпионате Англии. Или как-то будем по-другому поддерживать мышцы в тонусе. Честно, не знаю, ведь у меня, как и у всех, в первый раз будет такая ситуация. Есть тренер по физподготовке – он что-то придумает. В любом случае будем поддерживать такой режим, чтобы выйти на поле и сразу доигрывать.

– Матчи в Украине будут проходить без болельщиков. Насколько сильно их будет не хватать?

– Скажем так, с 2014 года стала очень низкой посещаемость, и иногда мы уже даже привыкали без зрителей. Ковид был, когда мы тоже играли без болельщиков. Поэтому, считаю, для безопасности лучше сидеть дома и реагировать на воздушные тревоги. Мы будем играть, а болельщики пусть смотрят по телевизору и получают удовольствие от футбола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде