Степаненко: Когда приехал домой, то долго просто сидел на улице

Полузащитник и вице-капитан " Шахтера " Тарас Степаненко перед матчем с "Металлистом 1925", который состоится во вторник, 23 августа, поделился ожиданиями от старта сезона.

– Тарас, вы вернулись в Украину, на НСК "Олимпийский". Какие эмоции испытываете?

– Домой всегда приятно возвращаться. И эмоции очень теплые. Если честно, когда приехал домой, то долго просто сидел на улице. Это приятные ощущения. Играем на "Олимпийском". Уже не раз говорили, что это историческое событие – в такое время играть в футбол, но мы понимаем, насколько это важно для страны.

– Во время матча могут звучать сигналы воздушной тревоги, игра будет прерываться. Сколько времени потребуется футболистам, чтобы вернуться на поле?

– Мы это обсуждали, но я не могу точно сказать: если будет больше часа, то тяжеловато. Возможно, надо ставить какие-то велосипеды для разминки, как мы это видели в чемпионате Англии. Или как-то будем по-другому поддерживать мышцы в тонусе. Честно, не знаю, ведь у меня, как и у всех, в первый раз будет такая ситуация. Есть тренер по физподготовке – он что-то придумает. В любом случае будем поддерживать такой режим, чтобы выйти на поле и сразу доигрывать.

– Матчи в Украине будут проходить без болельщиков. Насколько сильно их будет не хватать?

– Скажем так, с 2014 года стала очень низкой посещаемость, и иногда мы уже даже привыкали без зрителей. Ковид был, когда мы тоже играли без болельщиков. Поэтому, считаю, для безопасности лучше сидеть дома и реагировать на воздушные тревоги. Мы будем играть, а болельщики пусть смотрят по телевизору и получают удовольствие от футбола.