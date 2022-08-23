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Шахтер - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(3 голосов)

Первый матч нового сезона

Шахтер - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Старт нового сезона УПЛ, который действительно начинается в условиях войны, будет дан в Киеве. Донецкий "Шахтер", изменившийся за лето, примет симпатичный коллектив Валерия Кривенцова "Металлист 1925", который местами приятно удивлял в прошлом сезоне. Посмотрим как случится в этом.

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"Шахтер" 13:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 1-й тур
23 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
23.08.2022 в 13:26
А великого рыжего нагибателя Коноплю усадил на лавку Тейлор,а второго чемпиона мира Корниенко усадил воспитаник Динамо! Рот бы свой закрывали чемпионы,а в итоге даже в таком шахтёре они на лавке!
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