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Шахтер - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первый матч нового сезона
Фото: ФК Шахтер Донецк
Старт нового сезона УПЛ, который действительно начинается в условиях войны, будет дан в Киеве. Донецкий "Шахтер", изменившийся за лето, примет симпатичный коллектив Валерия Кривенцова "Металлист 1925", который местами приятно удивлял в прошлом сезоне. Посмотрим как случится в этом.
"Шахтер" 13:00 "Металлист 1925"
VBET-лига. 1-й тур
23 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
23.08.2022 в 13:26
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