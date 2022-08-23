Шахтер - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Старт нового сезона УПЛ, который действительно начинается в условиях войны, будет дан в Киеве. Донецкий "Шахтер", изменившийся за лето, примет симпатичный коллектив Валерия Кривенцова "Металлист 1925", который местами приятно удивлял в прошлом сезоне. Посмотрим как случится в этом.

"Шахтер" 13:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 1-й тур

23 августа, Киев, НСК "Олимпийский"