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Клец: Вспомнил, что у меня неплохо поставленный удар

Премьер-лига
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Гол хавбека стал единственным в матче

Клец: Вспомнил, что у меня неплохо поставленный удар

nkveres.com

Новина українською

Полузащитник ровенского "Вереса" Дмитрий Клец рассказал о своем голе в ворота одесского "Черноморца", который стал для команды победным (1:0).

"Вспомнил, что у меня неплохо поставленный удар. Слава Богу, забил. Очень рад, потому что давно не забивал. Эмоции – только положительные. Самое главное, конечно, это результат команды – победа.

Для нас очень важно было начать чемпионат победы. Поздравляю команду, тренеров, президента. Мы все этого заслужили.

Сегодня было непросто. Мешала жара. Но мы очень грамотно отыграли позиционно и хорошо контратаковали. Если бы лучше реализовывали свои моменты – могли бы побыстрее закрывать игру", - сказал Клец.

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
НК Верес

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