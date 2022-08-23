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Клец: Вспомнил, что у меня неплохо поставленный удар
Гол хавбека стал единственным в матче
nkveres.com
Полузащитник ровенского "Вереса" Дмитрий Клец рассказал о своем голе в ворота одесского "Черноморца", который
"Вспомнил, что у меня неплохо поставленный удар. Слава Богу, забил. Очень рад, потому что давно не забивал. Эмоции – только положительные. Самое главное, конечно, это результат команды – победа.
Для нас очень важно было начать чемпионат победы. Поздравляю команду, тренеров, президента. Мы все этого заслужили.
Сегодня было непросто. Мешала жара. Но мы очень грамотно отыграли позиционно и хорошо контратаковали. Если бы лучше реализовывали свои моменты – могли бы побыстрее закрывать игру", - сказал Клец.
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