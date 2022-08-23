Вернидуб удален, Кривой Рог проигрывает. Видео гола и обзор матча Колос - Кривбасс 1:0

Команда из Кривого Рога снова в Премьер-лиге. "Кривбасс" летом почти полностью обновил состав и пригласил на должность главного тренера Юрия Вернидуба. Однако сразу получить результат не удалось. "Колос" победил в домашней встрече и продолжил удачную полосу для Ярослава Вишняка, который провел поединок уже не в статусе исполняющего обязанности, а полноценного главного тренера ковалевцев.

VBET лига. 1-й тур

23 августа, Ковалевка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Помощники: Виктор Матяш (Донецк), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

Колос – Кривбасс 1:0

Гол: Роман Гончаренко 36