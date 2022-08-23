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Вернидуб удален, Кривой Рог проигрывает. Видео гола и обзор матча Колос - Кривбасс 1:0
Ковалевцы побеждают в домашней встрече
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Команда из Кривого Рога снова в Премьер-лиге. "Кривбасс" летом почти полностью обновил состав и пригласил на должность главного тренера Юрия Вернидуба. Однако сразу получить результат не удалось. "Колос" победил в домашней встрече и продолжил удачную полосу для Ярослава Вишняка, который провел поединок уже не в статусе исполняющего обязанности, а полноценного главного тренера ковалевцев.
VBET лига. 1-й тур
23 августа, Ковалевка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Помощники: Виктор Матяш (Донецк), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Колос – Кривбасс 1:0
Гол: Роман Гончаренко 36
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